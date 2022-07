Die Biokraftstoffe sorgen in Deutschland für wirtschaftliche Milliardenimpulse. Das liegt vor allem an den Effekten für die Landwirtschaft. Biokraftstoffe erzielten im Jahr 2021 wirtschaftliche Impulse in Höhe von 4,97 Milliarden Euro. Darauf verweist der Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie (VDB). Er bezieht sich damit auf Berechnungen der Arbeitsgruppe Erneuerbare-Energien-Statistik. Nach Auswertung des Zentrums für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg (ZSW) sei dies ...

