Wie die Bundesstatistiker heute meldeten, gingen sie im Juni zwar um 32,7 % im Vergleich zum Vorjahresmonat in die Höhe, erreichten aber damit nicht die Zuwächse wie im Mai (mit 33,6 %) und April (33,5 %). Ein schmaler Trost, schaut man auf die Energiepreise, auf deren Konto diese Steigerungen gehen: Kraftwerke zahlten z. B. für Gas 227 % mehr als im Vorjahr und Industrieabnehmer 182,6 % mehr. Für Strom wurden für Weiterverteiler knapp 165 % mehr in Rechnung gestellt, für Sondervertragskunden rd. 89 % mehr. Langsam, aber sicher kommt das bei den anderen Erzeugerpreisen an: Vorleistungsgüter waren im Juni um 22,3 % im Vergleich zum Juni 2021 teurer geworden, Ge- und Verbrauchsgüter um 10,5 bzw. 14,7 %. Investitionsgüter scheinen dagegen fast ein Schnäppchen zu sein mit +7,4 %.





