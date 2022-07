Juggernaut Exploration Ltd (JUGR.V; FRA; OTCQB: JUGRF; FSE: 4JE) könnte auf seinem Midas Projekt südlich des Goldenen Dreiecks nahe Terrace in British Columbia am Beginn einer bedeutenden VHMS-Entdeckung im Stil von Eskay Creek stehen. (siehe Abbildung 1) Das legen die jetzt veröffentlichten IP-Daten von der Kokomo-Zone nahe, wo erst jüngst halbmassive bis massive Sulfide an der Oberfläche bestätigt worden waren.Die 3D-Daten zeigen zwei große jeweils ...

Den vollständigen Artikel lesen ...