Ministerium: Gas-Unabhängigkeit von Russland durch nationalen Kraftakt

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland hat seine Abhängigkeit von russischem Gas in den vergangenen Monaten deutlich reduziert. Aber es wird nach Einschätzungen des Bundeswirtschaftsministeriums eines nationalen Kraftakts bedürfen, um sich ganz von den russischen Gaslieferungen zu befreien.

Laut dem "Dritter Fortschrittsbericht Energiesicherheit" des Wirtschaftsministeriums ist der Anteil russischer Gaslieferungen bis Ende Juni auf 26 Prozent von zuvor 55 Prozent gesunken. "Dies ist auch eine Folge des Agierens des russischen Lieferanten Gazprom, der im Juni die Gasflüsse über die Pipeline Nord Stream 1 unter dem Vorwand von technischen Fragen auf 40 Prozent reduziert hatte", heißt es in dem Bericht. "Im Juli 2022 wird der Anteil russischer Gaslieferungen aufgrund der jährlichen Wartung der Pipeline, während der kein Gas fließt, noch weiter sinken."

Deutschland habe als Alternativen zum russischen Gas den Erdgasbezug aus Norwegen und den Niederlanden erhöht sowie den Import von Flüssiggas (LNG) signifikant gesteigert.

"Die Unabhängigkeit von russischem Gas kann aber nur durch einen nationalen Kraftakt erreicht werden. Nötig sind viele Schritte von vielen Akteuren gleichzeitig - Bund, Ländern, Kommunen, Unternehmen und privaten Haushalten", heißt es in dem Papier.

Damit die bereits in den Jahren 2022 und 2023 geplanten schwimmenden LNG-Terminals in Deutschland in Betrieb genommen werden können, bedürfe es eines "enormen" Einsatzes aller Beteiligten, so das Ministerium.

Lösung für Ölraffinerie Schwedt steht noch aus

Mit Blick auf Deutschlands Abhängigkeit von russischem Öl heißt es in dem Bericht, dass auch hier die Abhängigkeit reduziert worden sei. Besonders für Ostdeutschland bestünden aber Herausforderungen, um mit dem von der Europäischen Union (EU) verhängten Ölembargo gegen russische Importe zurechtzukommen. Im vergangenen Jahr bedienten Importe aus Russland etwa 35 Prozent des deutschen Rohölverbrauchs.

In Ostdeutschland ist der Prozess der Abkoppelung von russischem Öl anspruchsvoll, weil die Raffinerie-Standorte Leuna und Schwedt, die Tankstellen, Fluggesellschaften, Privathaushalte und Unternehmen unter anderem mit Benzin, Diesel, Flugbenzin und Heizöl versorgen, ihr Rohöl fast ausschließlich über Pipelines aus Russland bezogen. Diese Umstellungsprozesse zur Abkoppelung von russischem Öl laufen bis Jahresende.

"Allerdings verbleibt aufgrund spezieller Eigentümer- und Lieferstrukturen noch ein Anteil von etwa 12 Prozent des Rohölbedarfs (vor allem Schwedt und zu kleinen Teilen Leuna), für die intensiv Substitutionslösungen erarbeitet werden", heißt es in dem Bericht.

Durch die neuen Lieferverträge sei für die Raffinerie in Leuna das Ende aller Lieferbeziehungen mit Russland bis zum Jahresende 2022 möglich. Bei Schwedt sei es schwieriger, da es mehrheitlich im Besitz des russischen Staatskonzerns Rosneft ist. Eine freiwillige Beendigung der Lieferbeziehungen mit Russland ist laut Ministerium nicht zu erwarten.

"Eine alternative Versorgung der Raffinerie in Schwedt ist über den Hafen Rostock und die Pipeline Rostock-Schwedt nur bis zu einem Auslastungsgrad von rund 55 Prozent möglich", heißt es in dem Bericht. "Die Bundesregierung kümmert sich daher intensiv darum, diese Herausforderung zu lösen, um die Voraussetzungen für die völlige Unabhängigkeit von russischem Rohöl zu schaffen."

Abhängigkeit von russischer Kohle reduziert

Bei der Umsetzung des EU-Importverbots von russischer Kohle kommt Deutschland voran. Durch die Vertragsumstellungen ist in Deutschland die Abhängigkeit bei Kohle seit Jahresbeginn von 50 Prozent auf rund 8 Prozent gesunken. Das Kauf- und Importverbot für russische Kohle und andere feste fossile Brennstoffe ist als Teil des Fünften EU-Sanktionspakets am 9. April in Kraft getreten. Bestandsverträge, die vor diesem Datum geschlossen wurden, dürfen demnach noch bis zum 10. August 2022 ausgeführt werden. Der Abschluss neuer Kaufverträge ist seit dem 9. April ohne Übergangsfrist verboten.

Insgesamt, betont das Ministerium in seinem Bericht, ist die Senkung des Energieverbrauchs ein Schlüssel zur Vorsorge in der aktuell angespannten Energiesituation.

