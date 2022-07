Die Quartalszahlen der US-Großbanken haben enttäuscht, die Aktie von JP Morgan und Co. sind schon länger auf Talfahrt. Analyst und Trader Martin Görsch sieht bei zwei prominenten Namen jetzt eine gute Einstiegschance. Wenn die Großbanken an der Wall Street Quartalszahlen vorlegen, dann schauen Anleger und Analysten ganz genau hin. Denn das Zahlenwerk liefert auch viele Hinweise, die den breiten Markt beeinflussen. Wie viel geben die Verbraucher aus - Zahlen sie ihre Kredite rechtzeitig zurück - Investieren Unternehmen weiter - Martkexperte und Trader Martin Görsch von Americas Most Wanted hat sich die Zahlen genau angesehen und erklärt in der Chartanalyse, welche Wall Street-Aktien jetzt auf Ihre Watchlist gehören. Übrigens: Im neuen kostenlosen Report von Americas Most Wanted finden Sie weitere wichtige Tipps für Ihr Depot. Jetzt runterladen! smarttrade.de/premium/newsletter/amw/finger-weg/willkommen