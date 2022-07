Einen Tag vor dem 25jährigen Börsenjubiläum am 21. Juli 2022 macht Mensch und Maschine exakt das, was man am besten tut, wenn man zeigen will, dass die Performance von 865 Prozent (inklusive Brutto-Dividenden) seit dem damaligen Start am Neuen Markt nicht von ungefähr kommt. Das auf Konstruktionssoftware spezialisierte Unternehmen - zu den Kunden zählt unter ... The post Mensch und Maschine: Ganz stark unterwegs appeared first on Boersengefluester.

