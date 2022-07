Reifenkonzern Michelin lässt seinen deutschen Standort künftig mehr als doppelt so viel Solarstrom erzeugen wie heute. Der soll einen Großteil des Eigenbedarfs decken. Der Reifenhersteller Michelin will seine PV-Anlage in seinem deutschen Werk in Bad Kreuznach mehr als verdoppeln. Das teilte die deutsche Tochter des französischen Konzerns mit. Werkdirektor Cyrille Beau und Morten Stefan Lanzenstiel, Geschäftsführer der Solar-Energiedach GmbH PV im pfälzischen Sembach, haben dazu einen Vertrag unterzeichnet. ...

