Wien (www.fondscheck.de) - Der europäische Markt für börsengehandelte Fonds verzeichnete im zweiten Quartal 2022 Kapitalzuflüsse in Höhe von 15,8 Milliarden Euro - ein deutlicher Rückgang gegenüber den Kapitalströmen des ersten Quartals in Höhe von 42,9 Milliarden, wie aus einer Morningstar-Analyse hervorgeht, so die Experten von "FONDS professionell". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...