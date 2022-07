Beim Bitcoin geht es wieder nach oben: Echte Erholungsrallye oder nur Strohfeuer? Viele Krypto-Analysten sind eher pessimistisch: Sie glauben, dass ein weiterer Krypto-Winter bevorsteht.

Aktuell steht die nach Marktwert größte Kryptowährung der Welt mehr als acht Prozent im Plus. Ein Bitcoin kostet derzeit laut CoinMarketCap 23.778 US-Dollar (Stand: 20.07.2022, 14:27 Uhr).

Auslöser der jüngsten Erholungsrallye ist die Aussicht, dass die US-Zentralbank Fed weniger stark an der Zinsschraube dreht, erklärte Krypto-Analyst Timo Emden von Emden Research dem Handelsblatt: "Das lässt den Risikoappetit hochschnellen. Bitcoin und Co. orientieren sich offensichtlich an der Entwicklung der traditionellen Aktienmärkte und scheinen überreif für eine Erholungsrally."

Auch andere Kryptowährungen gewannen zuletzt deutlich hinzu: Ethereum und XRP stehen beide rund vier Prozent im Plus. Der BNB-Coin gewinnt immerhin fast drei Prozent hinzu.

Am Krypto-Markt hatte es zuletzt einen heftigen Crash gegeben: Der Marktwert der weltweit mehr als 20.000 Kryptowährungen ist seit dem Hoch im November 2021 von rund drei Billionen US-Dollar auf weniger als 900 Milliarden US-Dollar zurückgegangen. Der Bitcoin ist im selben Zeitraum von rund 69.000 US-Dollar auf zeitweise rund 17.700 US-Dollar eingebrochen.

Ob es sich bei den jüngsten Kursgewinnen, um ein Strohfeuer oder um eine echte Erholungsrallye handelt bleibt abzuwarten. Krypto-Investor Michael Novogratz hatte kürzlich Bloomberg erklärt: "Ich glaube, das Schlimmste ist vorbei."

Von der Online-Plattform Finder.com befragte Krypto-Analysten sind jedoch weniger optimistisch: Die deutliche Mehrheit (77 Prozent) der Befragten glaubt, dass ein Krypto-Winter bevorsteht. Nur acht Prozent der Befragten glaubt dies nicht. Der Rest (15 Prozent) ist sich unsicher.

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Hier geht's zum kostenlosen Report "Finger weg von diesen Charts"!