Bad Berka (ots) -An der Zentralklinik haben die Arbeiten zum Bau eines Rollstuhl-Parcours begonnen. Für rund 80.000 EUR errichtet der Verein ROLLIS e.V. (Rollstuhlmobilität - Optimismus - Lichtblicke - Lebensqualität - Inklusion - Selbstbestimmtheit) aus Erfurt mit Unterstützung der Manfred-Sauer-Stiftung und der Zentralklinik Bad Berka eine Trainingsstrecke für Rollstuhlfahrer. "Wir möchten mit diesen idealen Trainingsbedingungen ein Rollstuhlmobilitätstraining ermöglichen, dass den Patientinnen und Patienten Kenntnisse sowie Handlungsfähigkeiten vermittelt werden und somit Sicherheit bietet, auf Alltagssituationen vorbereitet zu sein und so die Selbständigkeit und Selbstbestimmtheit durch Mobilität fördern", erklärt Vereinsvorsitzende von ROLLIS e. V. und Chefärztin des Querschnittgelähmten-Zentrums und der Klinik für Paraplegiologie/Neuro-Urologie, Dr. Ines Kurze.In den kommenden Wochen entsteht auf dem Gelände der Klinik im angrenzenden Wald eine ca. 500 qm große Trainingsfläche, ein Zufahrtsweg von der Klinik zum Parcours und ein Unterstand zum Schutz vor Regen und Sonne.Das Querschnittgelähmten-Zentrum (https://www.zentralklinik.de/unsere-medizin/unsere-fachbereiche/qz.html) der Zentralklinik gilt überregional als führend bei der Versorgung querschnittgelähmter Menschen. So werden frisch Rückenmarkverletzte hier erstbehandelt, weiterführend mobilisiert und im Rahmen einer lebenslangen Nachsorge zur Früherkennung, Vermeidung und Behandlung von lähmungstypischen Komplikationen versorgt. Neben Patienten mit erworbenen Querschnittlähmungen (z. B. nach Unfällen, Tumoren oder Entzündungen am Rückenmark) werden auch Betroffene mit angeborener Lähmung (z.B. Spina bifida) bereits im Kleinkindalter und Menschen mit neurologischen Erkrankungen (z.B. Multiple Sklerose) mit typischen Querschnittsymptomen, wie Rollstuhlabhängigkeit, sowie neurogenen Blasen- und Darmfunktionsstörungen behandelt.Rund 2.000 Patienten werden jährlich stationär und ambulant versorgt.Die zum Verbund der RHÖN-KLINIKUM AG gehörende Zentralklinik Bad Berka zählt mit ihren 21 Fachkliniken und Fachabteilungen sowie ihrer über 120-jährigen Geschichte zu den großen Thüringer Kliniken. Jährlich werden hier rund 40.000 Patienten behandelt, 1.800 Mitarbeitende sind an der Klinik beschäftigt. www.zentralklinik.dePressekontakt:Zentralklinik Bad Berka | Medien und KommunikationAnke GeyerT. +49 361 78928019 | presse@zentralklinik.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/5277912