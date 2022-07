Auf seinem Arbeitsbesuch im Iran stellte sich der russische Präsident Wladimir Putin den Fragen von Journalisten: In seinen Antworten nahm er Stellung, wie er die Lage auf dem Gas-Markt in Europa sieht. Erstmalig seit langem äußerte er sich dabei auch zu den aktuellen Ereignissen zur Gasleitung Nord Stream 1, was er zuvor seinem Kremlsprecher und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...