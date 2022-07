New York (ots/PRNewswire) -KORE Software freut sich, die Übernahme des in London ansässigen Anbieters von Fan-Datenmanagement- und Digital-Marketing-Lösungen, Sports Alliance, bekannt zu geben. Mit dieser Übernahme expandiert KORE auf dem EMEA-Markt, übernimmt mehr als 140 Kunden und stärkt seine Position als weltweit führender Anbieter von Engagement-Marketing-Lösungen. Mit dieser Akquisition setzt KORE Software seine Expansion fort, nachdem das Unternehmen im Februar 2022 das professionelle Sportgeschäft von SSB und die führende KI-gestützte Social- und Digital-Analytics-Plattform Hookit übernommen hat.Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Anpassung von Fan-Datenlösungen für professionelle Sportmarken hilft die Sports Alliance-Plattform Marketing-Teams, schneller auf ihre Daten zuzugreifen, sie zu interpretieren und zu aktivieren, während sie mit KI-gesteuerten Erkenntnissen zu neuen Kampagnen- und Engagement-Ideen inspiriert. Von der Integration von Kundenbindungsprogrammen und E-Mail-Marketing bis hin zu kompletten Omni-Channel-Orchestrationen, Single Sign-On und Kontaktmanagement für Datenschutz und detaillierte Transaktionen vereint die Plattform von Sports Alliance alle Fan-Daten in einer einzigen, benutzerfreundlichen Oberfläche, auf der Sportvermarkter einzigartige Fan-Erlebnisse schaffen können, die die Loyalität vertiefen und die Effizienz für jede Marke verbessern. Durch die Aufnahme von Sports Alliance in das KORE Software-Portfolio wird KORE nicht nur seine globale Präsenz erheblich erweitern, sondern auch in der Lage sein, seinen Kunden neue Features und Funktionalitäten zu bieten.Die neue Partnerschaft zwischen KORE Software und Sports Alliance stärkt und erweitert die erstklassigen Lösungen in den Bereichen Sponsoring, Ticketing, Fanbindung und Datenanalyse aus einer Hand für die mehr als 1.000 Sport- und Unterhaltungsorganisationen und globalen Top-Markenkunden der beiden Unternehmen. Mit den sich überschneidenden Kunden aus der Premier League, der NFL und vielen mehr, wird KORE Software nun in der Lage sein, noch mehr Lösungen für seine Kunden anzubieten. Marketing-, Partnerschafts- und Betriebsteams werden von den zeit- und kostensparenden Lösungen profitieren, die diese robuste Produktsuite jetzt bietet.Anthony Khan, CEO von Sports Alliance: "Wir freuen uns, der KORE Software-Familie beizutreten. Mit einem gemeinsamen Unternehmensethos und einer echten Geschäftsausrichtung ist KORE die perfekte Ergänzung für Sports Alliance. In den letzten zwei Jahrzehnten hat Sports Alliance eine dominante Position im Dienste europäischer Vereine, Ligen und Verbände erreicht. Als Teil des weltweit führenden Anbieters von Daten- und Marketingsoftware für Sport- und Unterhaltungsorganisationen sind die Wachstumschancen erstaunlich."KORE Software hat eine Leidenschaft für Partnerschaften und entwickelt Lösungen, die Sport-, Unterhaltungs- und Markenpartner dabei unterstützen, ihre eigenen Partnerschaften und Fanbeziehungen effektiv zu verwalten, zu messen und zu optimieren. Durch die Aufnahme von Sports Alliance erhalten globale Marken und Organisationen mehr Unterstützung bei der Einhaltung der Datenschutzverordnung (GDPR), damit sie sich weiterhin auf Partnerschaften, Ideen und Strategien konzentrieren können.mit der Aufnahme von Sports Alliance in das KORE-Portfolio erweitern wir unsere globale Präsenz und unsere Fähigkeiten", so Jason Fletcher, CEO von KORE Software. "Dieser Zusammenschluss stärkt KOREs Position als umfangreichster Anbieter von Engagement-Marketing-Lösungen im Sport- und Entertainment-Markt. Wir freuen uns auf das, was wir gemeinsam noch erreichen können. "KORE-SoftwareKORE Software ist der weltweit führende Anbieter von Engagement-Marketing-Lösungen. Mehr als 900 Marken, Veranstaltungsorte und Sportorganisationen vertrauen auf die Tools und die Plattform von KORE als Quelle der Wahrheit, die zu intelligenteren Partnerschaftsentscheidungen führt und die Beziehungen zu ihren Zielgruppen vertieft. Mit den Bereichen Sponsoring-Management und -Evaluierung, Ticketing und Fan-Engagement sowie Datenmanagement und -analyse verbindet das zweiseitige Netzwerk von KORE Unternehmenssponsoren, Sponsoringobjekte und ihre Fans mit Lösungen, die die Handlungsfähigkeit einer Organisation beschleunigen und informieren. Auf diese Weise können die Teams das Fanerlebnis verbessern, den Ertrag maximieren und ihre Zeit dort verbringen, wo es darauf ankommt. Erfahren Sie mehr unter KORESoftware.de oder folgen Sie uns auf LinkedIn oder Twitter.SportbundSports Alliance wurde 2002 in London (Großbritannien) gegründet und betreut über 140 Sportmarken in Großbritannien, Europa und Amerika. Sports Alliance unterstützt die Rechteinhaber bei der Nutzung von Daten, Technologie, Analysen und Marketingwissen, um das Fanerlebnis zu verbessern und Einnahmen zu generieren. Sports Alliance bietet End-to-End-Tools und -Lösungen für das Fan Relationship Management in den Bereichen Marketing & CRM, Digital, Loyalty und Commercial. Unser Ziel ist es, den Sport für jeden einzelnen Fan zu personalisieren, für aktuelle und zukünftige Fans. Lesen Sie mehr über das Sportbündnis unter www.sportsalliance.com/us/ oder besuchen Sie die Linkedin-Seite.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1487171/Kore_Logo.jpgPressekontakt:Eva Rieder,VP,Marketing,eva.rieder@koresoftware.comOriginal-Content von: KORE Software, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158815/5277941