Cham (ots) -SEATmusic SESSION - das bedeutet Musik live und hautnah. Das einzigartige 360°-Bühnenerlebnis tourt zwei Wochen quer durch die Deutschschweiz. Grosse Emotionen, brillante Musiker und ein exklusives Line-up aus nationalen und internationalen Stars sorgen für musikalischen Hochgenuss.Die SEAT Music SESSION ist zurück und bringt ihr intimes Wohnzimmer-Feeling einer Jamsession wieder in zahlreiche Schweizer Konzertsäle. Auch in diesem Jahr werden Top-Music-Acts ein Feuerwerk an unvergesslichen Momenten auf der 360° Bühne zünden. Die Zuschauer erleben die hochkarätigen Stars solo, im Duett oder auch als All-Star-Performance.Nach dem grossen Erfolg des letztjährigen SEATmusic SESSION Talent Castings, wird SEAT auch dieses Jahr einem Talent die Möglichkeit bieten, mit der SEATmusic SESSION auf Tour zu gehen. SEAT sucht in Zusammenarbeit mit Radio Energy, OneFM und Radio 3i in der ganzen Schweiz nach einer Sängerin oder einem Sänger, der in die Fussstapfen des letztjährigen SEATmusic SESSION-Talents Riccardo Rodrigues tritt.Phil Dankner Artistic Director der SEAT Music SESSION meint dazu: "Ich bin sehr gespannt auf die Bewerbungen. Bereits letztes Jahr war das Niveau der Sänger*innen überraschend hoch". Phil Dankner kann es kaum erwarten, im Oktober mit dem diesjährigen Line-Up auf Tour zu gehen. "Auch dieses Jahr erwartet die Besucher der SEAT Music SESSION grossartige nationale und internationale Künstler*innen mit verschiedenen musikalischen Wurzeln, welche auf ihre Art das Publikum mitreissen werden.""Es gibt kaum jemanden, der sich nicht für mindestens eine Musikrichtung begeistern lässt", ergänzt Nicolas Hobi, Head of Marketing von SEAT Schweiz. "Dies wollen wir als Brand zusätzlich fördern, indem wir nebst der SEATmusic SESSION auch Newcomern die Möglichkeit bieten wollen, in einem professionellen Umfeld zu performen - schliesslich ist die Musik auch ein wichtiger Bestandteil der DNA von SEAT". Zudem fügt er an: "Unser Musik Engagement funktioniert, denn wir dürfen seit Jahren auf eine treue SEATmusic SESSION Fan Base zählen und die Tickets sind begehrt. Wer dieses Jahr unsere SEATmusic SESSION Stars live erleben möchte, sollte nicht mehr lange zögern und sich ein Ticket sichern."Das Line-Up in Kürze:Mit von der Partie ist Caroline Alves aus der Westschweiz. Die gebürtige Brasilianerin gewann 2021 bei den Swiss Music Awards die Auszeichnung "SRF 3 Best Talent" und begeistert durch ihre vielfältige musikalische DNA und schafft es mit Leichtigkeit die Zuhörer in ihren Bann zu ziehen.Argyle verliess mit 19 Jahren sein Zuhause in Schottland für ein grosses Ziel: Musiker zu werden. Sein Weg führte ihn in den letzten Jahren durch verschiedene Orte in Europa bis in die Schweiz. Argyles melodiöse Symbiosen erinnern an Paolo Nutini oder Lewis Capaldi und vermitteln eine breite Palette von Gefühlen. Soul meets Folk meets Pop.Der aus Hamburg stammende Phil Siemers hat seine Lektion bei Soul-Grössen wie Bill Withers und Donny Hathaway gründlich gelernt. Phil Siemers schafft es, das Publikum mit seiner Leidenschaft zu begeistern und sorgt mit einer ordentlichen Portion Soul für den nötigen Groove, der zum Mittanzen einlädt.Marcela begann ihre musikalische Karriere, als sie den ersten Platz bei Croatian Idol belegte. Danach trat sie Luminize bei - einer weiblichen Pop-Rock-Band. Nach der Auflösung ihrer Band machte Sie Coverversionen auf YouTube, die bis zu 11 Millionen Aufrufe haben. In diesem Jahr wird sie ihre eigene Musik veröffentlichen.Der Brite Michael Rice startete seine frühe Karriere als Strassensänger und wurde entdeckt, als ein Video, das ihn beim Singen zeigte, viral ging. 2019 vertrat er das Vereinigte Königreich am European Song Contest. Sein Song "Bigger than us" eroberte die Charts in Schweden und Dänemark und landete in den Top 10 der iTunes-Single Charts in Grossbritannien.Der bekannte Künstler, Sänger und Songwriter Phil Dankner, orchestriert das Ganze als Artistic Director und führt als charmanter Gastgeber am Piano durch den Abend.SEAT Music SESSION BandIn der SEAT Music SESSION Band spielen folgende Musiker. Drums: Roberto Carella / Bass: Mo Meyer / Gitarre: Franky le Cunff / Saxophon: Mark Hauser / Keys und Co-Musical Director: Marvin TrummerTourdaten:25.10.22 Zug, Chollerhalle26.10.22 Basel, Volkshaus27.10.22 Zürich, X-TRA28.10.22 Zürich, X-TRA29.10.22 St. Gallen, Einstein (ausverkauft)30.10.22 St. Gallen, Einstein (ausverkauft)01.11.22 Luzern, Schweizerhof02.11.22 Luzern, Schweizerhof03.11.22 Thun, Kultur- & Kongresszentrum04.11.22 Aarau, Kultur- & Kongresshaus05.11.22 Aarau, Kultur- & Kongresshaus (ausverkauft)Bestellung Tickets: www.ticketcorner.chPressekontakt:Karin Huber, PR SEATTelefon: +41 56 463 98 08E-Mail: karin.huber@amag.chOriginal-Content von: SEAT / AMAG Import AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014156/100892732