Denver (ots/PRNewswire) -Vendavo stärkt sein Angebot im Bereich Commercial Excellence durch die Übernahme des Cloud-basierten Rabatt- und Channel-Management-Anbieters Market Medium, der Herstellern und Distributoren eine bessere Planung, Erfassung, Verfolgung und Verteilung von Channel-Incentives über das gesamte Partner-Ökosystem ermöglicht.Vendavo, weltweiter Marktführer für B2B-Preismanagement- und Commercial Excellence-Lösungen, hat den Anbieter von Cloud-Rabatt- und Channel-Management-Lösungen, Market Medium, übernommen. Die Übernahme beschleunigt die Roadmap von Vendavo, um Fertigungs- und Vertriebsunternehmen bei der Optimierung von Umsatzwachstum und Rentabilität zu unterstützen.Market Medium erweitert die marktführenden Preisoptimierungs- und CPQ-Lösungen von Vendavo um tiefgreifende und robuste Channel Incentive Management-Funktionen, die es den Kunden ermöglichen, ihren Umsatz und ihre Profitabilität durch intelligente Lieferantenprogramme, Preisgestaltung, Sales Intelligence, Vertriebsquotierung und -vereinbarungen sowie Channel Revenue Management zu maximieren."Seit mehr als zwei Jahrzehnten unterstützen wir B2B-Unternehmen bei der Erschließung von Wachstum und Profitabilität", sagt Bruno Slosse, President und Chief Executive von Vendavo. "Die bahnbrechende Kombination von Vendavo und Market Medium setzt einen neuen Standard für Preis- und Channel-Management-Lösungen und bietet unseren Kunden wichtige neue Funktionen für das Management von Commercial Excellence und die Erschließung von Profitabilität."Die Führungskräfte von heute sind ständig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, zusätzliche Einnahmen zu erzielen, die Gewinnspannen zu verbessern und finanzielle Risiken zu verringern. Angesichts von Hyperinflation, Lieferkettenproblemen, globalen Krisen und wirtschaftlichen Unwägbarkeiten war es für B2B-Unternehmen noch nie so wichtig wie heute, die vollständige Kontrolle und Transparenz über die gesamte Handelslandschaft, die Vertriebskanäle und das Partner-Ökosystem zu haben.Durch den Zusammenschluss von Vendavo und Market Medium sind Hersteller in der Lage, Hersteller-, Distributoren- und Großhändler-Rabattprogramme nahtlos zu verwalten, ausgefeilte Incentives zu entwickeln und zu skalieren sowie das Engagement von Partnern zu fördern - und das alles bei gleichzeitiger Steigerung des Umsatzes und Wahrung der Margen.Die Kombination ermöglicht es Unternehmen außerdem, die Rabattprogramme von Lieferanten und Anbietern effizienter zu verfolgen, Margenrichtlinien bei Verkäufen einzuhalten und Werbeaktionen an B2B-Partner und Kunden weiterzugeben, ohne dass Einnahmen verloren gehen."Die Verwaltung und Optimierung von Channel-Management-Programmen kann sehr komplex sein. Im Laufe der Jahre hat das Team von Market Medium große Anstrengungen unternommen, um unseren Kunden durch Innovation, Automatisierung und Kanalintegration zu helfen", sagte Saravanan Krishnakumar, Mitbegründer von Market Medium. "Der Zusammenschluss mit Vendavo ist ein entscheidender Schritt in unserem Streben nach einer exzellenten Partnererfahrung. Wir freuen uns darauf, als Teil der Vendavo-Familie die Rabatt- und Preisgestaltungsprozesse zwischen Lieferanten, Distributoren und Einzelhändlern weiter zu optimieren."Die in Vendavo eingebetteten KI-Lösungen haben B2B-Unternehmen im Durchschnitt 26 Millionen Dollar zusätzlichen Gewinn pro Jahr eingebracht. Vendavo begrüßt Market Medium-Kunden wie Genpak, McLane und C&S Wholesale Grocers und ist nun in der Lage, Rabatte in Milliardenhöhe zu verarbeiten und das Geschäftsmanagement zu vereinfachen.Diese Akquisition erweitert die vertikale Expertise von Vendavo in den Branchen Fertigung, Hightech, Großhandel und Life Sciences, stärkt die Möglichkeiten des Rabattmanagements für bestehende Kunden und festigt die führende Position von Vendavo im Markt für Commercial Excellence.Informationen zu Vendavo - Die KI-gestützten Preis- und Vertriebslösungen von Vendavo unterstützen B2B-Unternehmen bei der Umstellung auf den digitalen Handel, indem sie Werte freisetzen, Margen erhöhen und den Umsatz steigern. Mit der Vendavo SaaS Commercial Excellence Plattform und unseren branchenführenden CPQ- und Preisoptimierungslösungen entwickeln unsere Kunden dynamische Kundeneinblicke und setzen optimale Preisstrategien um, die die Marge maximieren, die Vertriebseffektivität steigern und die Kundenerfahrung verbessern. Vendavo hat Büros in Denver, Düsseldorf, Prag und Stockholm. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://www.vendavo.comInformationen zu Market Medium - Market Medium bietet Channel-Incentive-Management-Lösungen in der Cloud für Hersteller, Distributoren, Großhändler und Einzelhändler. 