Zuletzt sprengten Kriminelle in Niedersachsen etliche Geldautomaten von Bankfilialen. Im Vergleich zu anderen Regionen wenden sie hier relativ oft auch eine weniger brachiale Methode an: das Ausspähen sensibler Kundendaten. Warum gibt es wieder mehr Fälle? Niedersachsen ist vom Datenklau an Geldautomaten bundesweit nach wie vor am zweithäufigsten betroffen - und die Zahl der Fälle hat im ersten Halbjahr zugenommen. Von Januar bis Juni kamen im Nordwesten 23 solcher Straftaten zusammen. Im Vorjahreszeitraum waren es zwölf. Beim sogenannten Skimming (Abschöpfen) können für die Kartenbesitzer hohe Einzelschäden entstehen. Die meisten Delikte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...