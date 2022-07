DJ Hellofresh senkt Prognose für 2022 und schickt Aktie auf Talfahrt

FRANKFURT (Dow Jones)--Hellofresh erwartet für das zweite Quartal zwar einen Umsatz und ein bereinigtes EBITDA über den aktuellen Marktprognosen, senkte aber den Ausblick für 2022. Der Versender von Kochboxen warnte, dass sich die makroökonomische Lage in den vergangenen Monaten verändert hat und angesichts der weltweiten Inflation und dem Krieg in der Ukraine die zweite Jahreshälfte 2022 mit größeren Unsicherheiten behaftet sei. Vor diesem Hintergrund reduziere man ungeachtet der "guten Ergebnisse" in der ersten Hälfte des Geschäftsjahrs die Jahresprognose, teilte Hellofresh am Mittwoch mit. An der Börse kommt die Nachricht nicht gut an, die Aktie bricht in der Spitze um 9,4 Prozent ein.

Hellofresh erwartet 2022 nun ein Konzernumsatzwachstum auf währungsbereinigter Basis zwischen 18 und 23 Prozent statt vorher 20 bis 26 Prozent. Beim bereinigten EBITDA (AEBITDA) auf Konzernebene sieht Hellofresh nun einen Wert zwischen 460 und 530 Millionen Euro. Vorher hatte das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA zwischen 500 Millionen und 580 Millionen Euro angepeilt.

Für das zweite Quartal rechnet Hellofresh auf Basis vorläufiger Indikationen mit einem Konzernumsatz von ungefähr 1,96 (Vorjahr: 1,56) Milliarden Euro und einem bereinigten EBITDA zwischen 140 und 150 (158) Millionen Euro. Dies übersteigt laut Hellofresh die aktuelle Markterwartung, die sich nach Berechnungen der Gesellschaft auf 1,907 Millionen Euro beim Umsatz und 133 Millionen Euro beim bereinigten EBITDA beläuft.

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2022 belief sich die Zahl der aktiven Kunden auf ungefähr 8,0 Millionen, von denen ungefähr 4 Millionen aktive Kunden auf das Segment US und ungefähr 4 Millionen aktive Kunden auf das Segment International entfielen. Die Anzahl der durchschnittlichen Bestellungen pro Kunde beliefen sich im zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2022 auf ungefähr 4,0.

Hellofresh will den Finanzbericht für das zweite Quartal 2022 und die ersten sechs Monate des Geschäftsjahrs 2022 wie geplant am 15. August 2022 veröffentlichen.

July 20, 2022

