Taipei (ots/PRNewswire) -LITEON Technology (2301-tw), der weltweit führende Anbieter von Opto-Halbleiter-, Stromversorgungsmanagement- und Schlüsselelektronikprodukten, meldete heute für das zweite Quartal einen konsolidierten Umsatz von 43 Mrd. NT$ und erreichte damit den Rekordwert des zweiten Quartals in drei aufeinanderfolgenden Jahren, was auf das stabile Wachstum in den Bereichen Opto-Elektronik, Cloud Computing, 5G, AIoT und Automobilanwendungen zurückzuführen ist. Trotz der Lieferkettenstillstände in Ostchina konnte LITEON durch eine aktive Optimierung des Produktmixes, ein reaktionsschnelles und flexibles globales Kapazitätsmanagement und eine kontinuierliche Verbesserung der betrieblichen Effizienz die Wachstumsdynamik in den drei Geschäftsbereichen aufrechterhalten. Der Bruttogewinn und der Betriebsgewinn erreichten 8,8 Mrd. NT$ bzw. 4,4 Mrd. NT$, was einem Anstieg von 10% bzw. 15% gegenüber dem Vorjahr entspricht; die Bruttogewinnmarge und die Betriebsgewinnmarge erreichten mit 20,4% bzw. 10,2% Rekordwerte. Der Nettogewinn belief sich auf 4 Milliarden NT$, der Gewinn pro Aktie auf 1,74 NT$. Die Nettoliquidität erreichte 32,1 Mrd. NT$, was auf das aggressive Management des Betriebskapitals und den starken positiven freien Cashflow aus der Geschäftstätigkeit zurückzuführen ist.In der ersten Hälfte des Jahres 2022 hat sich die operative Leistung von LITEON weiter verbessert. Der kumulierte Umsatz erreichte 84,2 Mrd. NT$, ein Plus von 7% im Jahresvergleich, während die Bruttomarge und die operative Marge 18,8% bzw. 8,7% betrugen; der Bruttogewinn und der operative Gewinn beliefen sich auf 15,8 Mrd. NT$ bzw. 7,4 Mrd. NT$, ein Plus von 8% bzw. 24% im Jahresvergleich; der Nettogewinn betrug 6,1 Mrd. NT$ bei einem Gewinn pro Aktie von 2,66 NT$. Darüber hinaus erreichte der Betriebsgewinn im gleichen Zeitraum einen Rekordwert, was die operative Effizienz, die Widerstandsfähigkeit und die starke Kompetenz von LITEON, schnell und flexibel zu reagieren, unter Beweis stellt."LITEON erreicht weiterhin das Ziel eines profitablen Wachstums. Der Gewinnanstieg ist das Ergebnis des kontinuierlichen Ausbaus der Bereiche Optoelektronik und Cloud Computing. LITEON konzentriert sich auf schnell wachsende Bereiche wie Energiemanagementlösungen für Cloud Computing in Rechenzentren, Opto-Halbleiter in der Automobilelektronik, Schnellladung von Elektrofahrzeugen, 5G Small Cells und AIoT. Durch kontinuierliche Investitionen in die Forschung und Entwicklung sollen mehr und bessere energiesparende Produkte und Lösungen auf den Markt gebracht werden. Wir sind zuversichtlich, dass wir auch im dritten Quartal weiter wachsen werden", sagte Anson Chiu, Präsident von LITEON Technology.Im dritten Quartal, unter der Annahme, dass die allmähliche Stabilisierung der globalen Lieferkette und Logistik, die Marktnachfrage von Cloud Computing, Automotive Electronics, Infrarot-Produkte von Opto-Halbleitern in der grünen Energie und industrielle Anwendung wird voraussichtlich eine stabile Gewinn-und Umsatzwachstum zu bringen.