Mainz (ots) -Über den verfrühten Einsatz von künstlichen Knie- und Hüftgelenken selbst bei jungen Patient:innen berichtet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 21. Juli 2022, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek.Aktuelle Studien zeigen, die Zahl jüngerer Menschen mit künstlichen Gelenken wächst. Expert:innen sind sich einig, das lässt sich nicht allein mit zunehmenden rheumatischen Erkrankungen, vermehrtem Übergewicht und den Folgen von exzessivem Sport erklären. Auch die lukrativen Fallpauschalen für die Operationen, die den Krankenhäusern dringend benötigte Einnahmen bescheren, sind offenbar nur ein Teil der Wahrheit. Denn inzwischen gibt es einen neuen fatalen Trend: Patient:innen drängen ihre Ärzte quasi zur OP, nach dem Motto: "Rein mit dem künstlichen Gelenk, für wochenlange Physiotherapie fehlt mir die Zeit. Das soll jetzt wieder gut sein." "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporterin Katharina Singer hat in Kliniken, bei Fachärzt:innen und Patient:innen recherchiert.Weitere Themen der Sendung:- Dreifach Corona: Kein Einzelfall, die Zahlen explodieren - Werden wir derzeit ausreichend geschützt?- Gasnetz neu ausgebaut und jetzt? - Dörfern in Rheinland-Pfalz droht Energienot- Otterstädter Bürger fürchten Ölbohrungen - Bergbaufirmen dürfen in der Vorderpfalz nach Erdölvorkommen suchen- Der zweite Geburtstag - Wie Christian Fleischmann die Flutnacht knapp überlebte- Lebenshilfe Ahrweiler in Not - Überlebende Bewohner brauchen dringend ein neues Zuhause- Wann wusste die Landesregierung von der Katastrophe an der Ahr? - Neue Fragen an den Innenminister