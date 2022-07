Mit dem neuen Lenksystem von ZF wird das Lenkrad von Kabeln ersetzt. Die Eingaben in Autos mit Steer-by-Wire-System kommen nicht mehr über die Lenksäule, sondern werden elektronisch übertragen. Der Automobilzulieferer ZF hat vor Kurzem ein neues Lenksystem für Autos vorgestellt, welches komplett auf die Lenksäule verzichtet. Mit Steer-by-Wire werden die Lenksignale nämlich, wie der Name vermuten lässt, über Kabel elektronisch an die Vorderachse übertragen. Dadurch gibt es keine mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und Lenkgetriebe mehr. Mit diesem System können ...

