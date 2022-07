Nach der Abstimmung am Mittwoch ist Penny Mordaunt aus dem Rennen um die Führung der Konservativen ausgeschieden, so dass Rishi Sunak und Liz Truss in der Stichwahl um die Nachfolge von Boris Johnson gegeneinander antreten. Der Gewinner der letzten Runde wird voraussichtlich am Montag, den 5. September, nach einer Briefwahl, an der 160.000 Tory-Mitglieder ...

