Die Aktienindizes setzen ihren starken Aufschwung fort, und der Technologieindex Nasdaq notiert auf dem höchsten Stand seit einem Monat. Das liegt daran, dass die Risikobereitschaft der Anleger in letzter Zeit deutlich zugenommen hat. Und diese Bewegung schlägt sich unmittelbar in der Bewertung von Bitcoin und kleineren Kryptowährungen nieder. Die Anleger können seit langem eine recht hohe Korrelation zwischen den US-Indizes und den Preisen der wichtigsten Kryptowährungen beobachten. Die deutliche Stimmungsverbesserung am Aktienmarkt kam den Anlegern von Kryptowährungen also zugute. Dabei wurden auch die sogenannten Altcoins wieder attraktiv. Dabei ist es erwähnenswert, dass Bitcoin sich bereits um ca. 30% von dem letzten Tiefstand bei 18.000 USD erholt hat. Bei Ethereum hat eine noch größere Rallye stattgefunden. Die Betreiber bereiten sich auf die Umstellung des Netzwerks auf die Version 2.0 vor. Von dieser wird ein bis zu 99%iger Rückgang des Energieverbrauchs erwartet, ebenso wie eine Minderung der im Umlauf befindlichen Menge. Aufgrund der immer noch hohen Bewertungen von Bitcoin oder Ethereum könnte ihre Volatilität im Vergleich zu weniger bekannten Projekten ...

