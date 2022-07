Die anhaltende Unsicherheit mit Blick auf die künftige Gasversorgung hat den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch im Tagesverlauf wieder belastet. Nach anfänglichen Gewinnen ist der DAX zeitweise stärker ins Minus gerutscht und letztlich 0,2 Prozent schwächer bei 13.281,98 Punkten aus dem Handel gegangen.Damit muss er einen Teil der Vortagesgewinne wieder abgeben, als mehreren Berichten über eine planmäßige Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen am Donnerstag für ein sattes Plus von 2,7 Prozent gesorgt ...

