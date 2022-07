FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch zugelegt. Allerdings ließ der Schwung zuletzt spürbar nach. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte bis zum Abend noch um 0,15 Prozent auf 151,36 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 1,25 Prozent.

In Italien waren die Renditen zunächst zurückgegangen, zuletzt aber wieder deutlich nach oben geschnellt. Die Regierungskrise in dem Land sorgt weiterhin für Nervosität. Diese schwappte auch auf die Anleihemärkte anderer Euro-Staaten über.

Italiens Ministerpräsident Mario Draghi will sich nach seinem Bericht im italienischen Senat noch am Mittwoch einem Vertrauensvotum in der kleineren der beiden Parlamentskammer stellen. Der parteilose Ex-Chef der Europäischen Zentralbank will die Parlamentarier über einen Antrag von Senator Pier Ferdinando Casini abstimmen lassen, ob er weiter regieren soll. Die Vertrauensabstimmung könnte erst am späten Abend zu Ende gehen.

Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone und zudem hoch verschuldet. Die politische Entwicklung in Rom ist deshalb von großer Bedeutung für die Währungsunion. Analysten sehen auch eine große Relevanz für die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank an diesem Donnerstag, wenn von der Notenbank die erste Anhebung seit mehr als einer Dekade erwartet wird. Zudem dürfte es Neuigkeiten zu einem neuen Instrument geben, mit dem ein Auseinanderdriften der Kapitalmarktzinsen im Währungsraum verhindert werden soll./la/he