DJ PTA-News: SLM Solutions Group AG: Erweiterung des Vorstands der SLM Solutions Group AG und mit weitere C-Suite Ernennung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Lübeck, Deutschland (pta030/20.07.2022/18:15) - 20. Juli 2022. SLM Solutions Group AG ("SLM Solutions", "SLM" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat Charlie Grace mit Wirkung zum 15. Juli 2022 zum Mitglied des Vorstands und Chief Commercial Officer bestellt hat.

Mit seiner Ernennung zum Chief Commercial Officer wird Charlie die globalen kommerziellen Aktivitäten von SLM lenken, einschließlich der kommerziellen Strategie, Business Development und Marketing. Darüber hinaus wird er weiterhin die Funktion als General Manager von SLM in Nordamerika bekleiden, welcher für das Unternehmen ein wichtiger geografischer Markt ist und bleiben wird. SLM Solutions wird von Charlies umfangreicher Erfahrung und Führungsqualitäten profitieren, die er in früheren leitenden Positionen bei ExOne, Xerox, 3D Systems und EFI erworben hat.

Thomas Schweppe, Vorsitzender des Aufsichtsrates, sagte: "Im Namen des gesamten Aufsichtsrates möchte ich Charlie zu seiner neuen Führungsrolle gratulieren und wünsche Sam, Dirk und Charlie alles Gute, um SLM in eine erfolgreiche Zukunft zu führen".

Seit seinem Eintritt bei SLM Solutions als Chief Sales Officer im Februar 2021 hat sich Charlie als außergewöhnliche Führungspersönlichkeit des Unternehmens erwiesen und sowohl die Vertriebsorganisation als auch die Region Nordamerika umgestaltet. Darüber hinaus hat SLM Solutions unter seiner Leitung sein Engagement und seinen Fokus auf den Kunden erneuert sowie seinen Wettbewerbsgeist geschärft, um neue Geschäfte für sein erstklassiges End-to-End-Produktionsportfolio zu gewinnen.

Darüber hinaus wird Gerhard Bierleutgeb die Rolle des neuen Chief Operating Officer von SLM Solutions übernehmen. Gerhard Bierleutgeb kam 2020 zu SLM Solutions und hat seither als Executive Vice President (EVP) of Global Services & Solutions eine Schlüsselrolle gespielt, was ihn zur idealen Wahl für diese Position macht. Als Sprachrohr der Kunden hat er diesen zugehört, aber vor allem Veränderungen umgesetzt, um deren Erfolg sicherzustellen.

Als COO werden Gerhards umfangreiche Führungserfahrung und sein tiefgehendes Verständnis der Betriebsabläufe von unschätzbarem Wert für den weiteren Erfolg des Unternehmens sein.

Sam O'Leary, CEO von SLM Solutions, betont: "Es sind Menschen wie Charlie und Gerhard, die uns dabei helfen, als Unternehmen zu wachsen und unsere Strategie mit Nachdruck umzusetzen, wodurch SLM zu einem wichtigen Faktor für den erfolgreichen Übergang unserer Kunden zur additiven Fertigung wird."

Über SLM Solutions SLM Solutions ist ein globaler Anbieter von integrierten Lösungen für die additive Metallfertigung. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung führend in der Branche und treibt die Zukunft der Metall-AM in allen wichtigen Industrien voran, wobei der langfristige Erfolg seiner Kunden im Mittelpunkt steht. SLM Solutions verfügt über die weltweit schnellsten Maschinen für die additive Fertigung von Metallen, die mit bis zu 12 Lasern ausgestattet sind und Fertigungsraten von bis zu 1000ccm/h ermöglichen. Mit einem Portfolio von Systemen, die den Anforderungen jedes Kunden gerecht werden, und einem Expertenteam, das in jeder Phase des Prozesses eng zusammenarbeitet, ist SLM Solutions führend bei der Investitionsrentabilität mit maximaler Effizienz, Produktivität und Rentabilität. SLM Solutions ist davon überzeugt, dass die additive Fertigung die Zukunft der Fertigung ist und hat den Wunsch und die Fähigkeit, seine Kunden dorthin zu bringen - und zwar jetzt.

SLM Solutions ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und Niederlassungen in Kanada, China, Frankreich, Indien, Italien, Japan, Singapur, Südkorea und den Vereinigten Staaten.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.slm-solutions.com

Ansprechpartner: Jacob Sreekumaran Tel.: +49 451 4060 3122 E-Mail: ir@slm-solutions.com

ISIN(s): DE000A111338 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

