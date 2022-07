Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Andritz -0,14% auf 41,9, davor 4 Tage im Plus (4,85% Zuwachs von 40,02 auf 41,96), Bawag -1,21% auf 40,94, davor 3 Tage im Plus (9,46% Zuwachs von 37,86 auf 41,44), Rosgix -0,04% auf 3104,26, davor 3 Tage im Plus (0,25% Zuwachs von 3097,86 auf 3105,63), Agrana -1,21% auf 16,3, davor 3 Tage im Plus (2,8% Zuwachs von 16,05 auf 16,5), Erste Group -1,74% auf 24,35, davor 3 Tage im Plus (5,22% Zuwachs von 23,55 auf 24,78), ATX -0,46% auf 2936,13, davor 3 Tage im Plus (4,84% Zuwachs von 2813,55 auf 2949,59), EVN -0,46% auf 21,8, davor 3 Tage im Plus (2,58% Zuwachs von 21,35 auf 21,9), ATX Prime -0,41% auf 1483,96, davor 3 Tage im Plus (4,53% Zuwachs von 1425,45 auf 1490,05), Mayr-Melnhof -0,78% auf 151,8, davor 3 Tage im Plus (3,66% Zuwachs von 147,6 auf 153), ...

