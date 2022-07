Was für ein Auftakt - Amazon glänzt heute mit einem kräftigen Anstieg. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund vier Prozent. Mit dieser Kletterpartie kostet das Wertpapier nun 123,42 USD. Doch wie geht es nun weiter?

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund 0,0 Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 123,42 USD. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen heißen Kampf liefern.

