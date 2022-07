Forscher:innen ist es gelungen, Fruchtfliegen durch elektromagnetische Signale gezielt Handlungen ausführen zu lassen. Was zunächst absurd klingt, könnte eine große technische Errungenschaft werden. Die Vermischung von biologischen Organismen und Maschinen - bisher kannte man das als sogenannte Cyborgs aus Science-Fiction- und Horrorgeschichten. Wissenschaftler:innen der Rice Universität im US-amerikanischen Texas ist es jetzt gelungen, etwas Derartiges in die Realität umzusetzen: im Körper von Fruchtfliegen, die durch genetische und technologische Manipulation per Knopfdruck ...

