Die Sektkorken knallen heute bei PayPal. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund drei Prozent gehandelt. Mit diesem Kurssprung kostet das Papier nun 79,89 USD. Kommt jetzt die Rallye?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von PayPal der letzten drei Monate.Für eine ausführliche PayPal-Analyse einfach hier klicken.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund 0,2 Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. 80,04 USD markieren bis heute diesen Hochpunkt. Es läuft also auf harten Kampf zwischen Bullen und Bären hinaus.

Wer eher in langen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...