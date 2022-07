Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Basierend auf vorläufigen Indikationen rechnet die HelloFresh SE ("Gesellschaft") (ISIN DE000A161408/ WKN A16140) mit einem Konzernumsatz für das zweite Quartal 2022 in Höhe von ungefähr EUR 1.957 Millionen (Q2 2021: EUR 1.555 Millionen), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...