NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Enel vor Halbjahreszahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 9,30 Euro belassen. Der Energiekonzern dürfte ein schwieriges zweites Quartal hinter sich haben, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf die Notwendigkeit, dass Strom am Energiemarkt zu teuren Preisen gekauft werde. Er glaubt aber weiter, dass der Markt regulatorische Risiken bei Enel überbewertet und die generell gute fundamentale Lage übersieht./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2022 / 10:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0003128367

