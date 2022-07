Das gemeinsame Angebot vereint die führende eSIM-Technologie von IDEMIA mit der cloud-nativen IoT-Konnektivitätsplattform von Soracom

Soracom, ein weltweiter Anbieter für fortschrittliche IoT-Konnektivität, gab heute eine Partnerschaft mit IDEMIA, einem führenden Unternehmen im Bereich der Identitätstechnologie, bekannt. Das Unternehmen bietet innovativen KMUs und Großunternehmen in Nordamerika und Europa erweiterte Funktionen für eingebettete universelle integrierte Schaltkreise (Embedded Universal Integrated Circuit Card, eUICC), die auf der für das Internet der Dinge optimierten "DAKOTA SMART"-eSIM-Technologie von IDEMIA basieren. Das Angebot ist dererste Einsatz von DAKOTA SMART in den Vereinigten Staaten.

Diese GSMA-zertifizierte eSIM wurde eigens für die Anforderungen von IoT-Geräten entwickelt, sogar für kostengünstige Geräte mit stark eingeschränkten Speicher-, Leistungs- und Rechenkapazitäten. Die eSIM-Technologie von IDEMIA bietet fortschrittliche Stromsparfunktionen, einschließlich Suspend (Anhalten), Resume (Fortsetzen) und eDRX, wodurch sie für LTE-M/NB-IoT-Dienste energieeffizienter ist und gleichzeitig alle Mobilfunkstandards von 2G bis 5G unterstützt, wo diese verfügbar sind. Das System ist in den Formfaktoren MFF2 (5x6mm), ultrakompakte Plug-in-Karte (2x2mm) und Chip-Scale-Package (CSP) erhältlich, wobei sowohl kommerzielle als auch Industrieversionen verfügbar sind.

Die Cloud-native Soracom-Plattform ist zudem speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmen und Teams zugeschnitten, die neue Erlebnisse rund um vernetzte Geräte entwickeln. Die weltweite Konnektivität und die branchenführenden Netzwerkmanagement-Tools von Soracom helfen dabei, die Gesamtbetriebskosten zu senken, die Markteinführung zu beschleunigen und die umfassende Kontrolle über alle Verbindungen in der IoT-Flotte eines Kunden sicherzustellen.

Zusätzlich zur GSMA-Standardfunktion Remote SIM Provisioning ist DAKOTA SMART mit der Multi-IMSI-Lösung Subscription Containers von Soracom kompatibel, wodurch die Profilverwaltung auf alle Soracom-SIMs oder eSIMs ausgeweitet wird, die mit dem globalen Standarddatentarif von Soracom angebunden sind. Dadurch wird der Austausch von Profilen möglich, wenn mehrere Profile verfügbar sind, ohne den Zugang zu den Diensten der Soracom-Plattform zu unterbrechen.

"Viele der potentiellen IoT-Anwendungen haben strenge Anforderungen an den Speicher, die Stromversorgung und die Rechenleistung", sagte Kenta Yasukawa, Mitbegründer und CTO von Soracom. "Gemeinsam räumen Soracom und IDEMIA diese Hürden aus dem Weg und erleichtern es Unternehmen, neue, hochmoderne IoT-Erlebnisse für ihre Kunden weltweit zu entwickeln."

"Die sich ständig weiterentwickelnde Welt des IoT erfordert und fördert Innovationen, um diese vernetzte Welt zum Leben zu erwecken. Wir freuen uns, Soracom bei der Expansion der globalen Reichweite und der technologischen Entwicklung begleiten zu können. Durch den Einsatz unserer eSIM-Spitzenlösung, die eine breite Palette an Konnektivitätsoptionen, Formfaktoren und speziellen IoT-Funktionen bietet, werden wir gemeinsam neue innovative Lösungen in diesem vielfältigen Ökosystem möglich machen", sagte Jason Rousseau-Hall, Business Director für IoT M2M, Connectivity Services, IDEMIA.

Über IDEMIA

Als führender Anbieter im Bereich der Identitätstechnologien verfolgt IDEMIA die Mission, die Welt zu erschließen und sie sicherer zu machen. Auf der Grundlage modernster Forschung und Entwicklung bietet IDEMIA einzigartige Technologien, die auf langjähriger Erfahrung in den Bereichen Biometrie, Kryptographie, Datenanalyse, Systeme und intelligente Geräte beruhen. IDEMIA bietet seinen öffentlichen und privatwirtschaftlichen Kunden Lösungen in den Bereichen Zahlung, Konnektivität, Zugangskontrolle, Reisen, Identitätsmanagement und öffentliche Sicherheit. Jeden Tag sichert IDEMIA weltweit Milliarden von Interaktionen in der physischen und digitalen Welt.

Mit fast 15.000 Mitarbeitern vertrauen mehr als 600 Regierungsorganisationen und mehr als 2.300 Unternehmen in 180 Ländern auf IDEMIA, dessen ethischer und sozial verantwortlicher Ansatz Wirkung zeigt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.idemia.comund folgen Sie @IDEMIAGroupauf Twitter.

Über Soracom

Soracom ist ein Vorreiter bei der Demokratisierung der IoT-Konnektivität und bietet zuverlässige Lösungen, die speziell dafür entwickelt wurden, den Aufbau, den Betrieb und die Skalierung von IoT-Implementierungen zu vereinfachen. Soracom wurde 2015 gegründet und betreut heute mehr als 20.000 Startups, KMUs und weltweit tätige Unternehmen aus allen Branchen, von der Landwirtschaft, dem Energiesektor, dem Bauwesen und dem Transportwesen bis hin zur Unterhaltungselektronik, der Fertigung, dem Immobiliensektor und dem Gesundheitswesen. Kunden setzen auf Soracom, wenn es um erschwingliche, zuverlässige Konnektivität geht, die die Markteinführung verkürzt, die Anbindung an die Cloud erleichtert und Zugang zu einem weltweiten Partner-Ökosystem bietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.soracom.io.

