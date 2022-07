ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Heils Bürgergeld:

"Hartz IV ist das große Trauma der SPD. Seit die Grundsicherung für Langzeitarbeitslose vor 20 Jahren eingeführt wurde, stehen die Sozialdemokraten als Verräter der Interessen der kleinen Leute da. Aus Sicht der SPD ist daher die wichtigste Aufgabe ihres Arbeitsministers Hubertus Heil, diesen schlechten Ruf loszuwerden. Ob ihm das allerdings mit dem Bürgergeld gelingt, ist zu bezweifeln. An der Berechnung der Regelsätze für Langzeitarbeitslose will Heil beim Bürgergeld festhalten und nur etwas großzügiger sein. Das ist richtig, schon weil der Abstand zu Niedriglöhnen gewahrt bleiben und Arbeiten sich lohnen muss. Aber aus Sicht der Empfänger können die Leistungen nie hoch genug sein. Und der Begriff Hartz IV ist fest in den Hinterköpfen eingebrannt."/yyzz/DP/he