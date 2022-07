Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Eine Einbindung in soziale Netzwerke wie Facebook oder Instagram ist für viele Menschen eine gute Gelegenheit, sich zu vernetzen und auszutauschen. Auch für die ältere Generation. Marco Chwalek berichtet:Sprecher: Der Zugang zu Social Media fällt älteren Menschen oft schwer und so können sie nicht den neuesten Video-Clip vom Enkelkind liken und teilen. Dann kommt von dem oft die Frage: "Oma, bist du schon bei TikTok?" Und gern wird dann auch Hilfe angeboten,erzählt uns Chefredakteurin Claudia Röttger, vom Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Aber auch allein kann man sein eigenes Profil erstellen:O-Ton Claudia Röttger: 20 Sekunden"Bei der ersten Registrierung von TikTok, Instagram und Co. erstellt man sein persönliches Profil. Und dort braucht man nur die nötigsten Daten angeben, also eine E-Mail-Adresse, ein Passwort und einen Benutzernamen. Was man sonst noch von sich preisgeben will, bleibt ganz allein jeder und jedem selbst überlassen."Sprecher: Was braucht man noch, um gut und sicher in den sozialen Netzwerken unterwegs sein zu können?O-Ton Claudia Röttger: 17 Sekunden"Ganz wichtig ist ein sich sicheres Passwort und das heißt: Groß- und Kleinbuchstaben verwenden, eine Zahl und auch ein Sonderzeichen gehören auch dazu. Und man sollte persönliche Informationen nur mit den Menschen teilen, die man auch außerhalb der sozialen Medien kennt."Sprecher: Social Media hört sich immer so jung und hipp an. Kann man auch im Alter Influencerin oder Influencer werden?O-Ton Claudia Röttger: 26 Sekunden"Auf alle Fälle und es werden täglich immer mehr ältere Menschen, die ihren eigenen Account starten. Und wenn man dann genug Follower hat, kann es auch sogar zu bezahlten Werbepartnerschaften kommen. Um aber wirklich bei TikTok und Co. erfolgreich zu sein, braucht man spezielle Inhalte, die sich um Themen drehen können, wie zum Beispiel individuelle Tipps zur Gewichtsabnahme oder Träume im Alter oder wie man sich schön macht und das Leben genießt."Abmoderation: Der Phantasie sind thematisch keine Grenzen gesetzt. Dann also nichts auf die lange Bank schieben sondern Teil dieser unterhaltsamen Welt werden, rät der "Senioren Ratgeber".Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unterwww.senioren-ratgeber.deKatharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5278110