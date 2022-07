Ist das der Grund?: Goldverkäufe belasteten den Preis! Investoren werden wieder optimistischer!

Anzeige / Werbung

Der Goldpreis sollte seinen Boden gefunden haben. Shortpositionen wurden stark abgebaut und erreichen einen mehrjährigen Tiefststand!

+++ Gold - plausible Erklärung?! +++

+++ Investoren werden zuversichtlicher und "kündigen" ihre "Versicherungen"! +++

Sehr geehrte Leser_innen,

auf der Suche, nach einem triftigen Grund für die Goldpreisschwäche haben wir einen interessanten Artikel von Reuters entdeckt. Aus diesem Artikel geht hervor, dass die ukrainische Zentralbank wohl einen Großteil ihrer Goldreserven verkauft hat. Seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar, so war dem Artikel zu entnehmen, habe die ukrainische Zentralbank Goldreserven im Volumen von mehr als 12 Mrd. US-Dollar verkauft.

Allerdings verkauft die Zentralbank nicht, weil man nicht an den "sicheren Hafen" Gold glaubt, sondern vielmehr, um aus den Erlösen vielmehr notwendige Waren für das Land kaufen zu können. Dies wäre eine einleuchtende Erklärung für den anhaltenden Druck auf den Goldpreis.

Optimistisch stimmt uns, dass der Boden erreicht ist, dass die Shortpositionen auf den Goldpreis ein extrem niedriges Niveau erreicht haben. Dies werten wir als Indiz dafür, dass die Marktteilnehmer nicht an viel tiefere Goldpreise glauben und deshalb ihre Absicherungspositionen zunehmend auflösen. Eine gute Gelegenheit scheinbar, sich jetzt, um interessante Investitionen im Bereich Edelmetalle zu kümmern. Als ein absolutes TOP-Investment sehen wir Osisko Gold Royalties (A115K2), ein Dividendenzahlender Streaming und Royalty-Konzern. Dieses Spitzenunternehmen überzeugte jetzt erst wieder bei der Vorlage seiner jüngsten Zahlen mit neuen Rekorden!

Osisko Gold Royalties schreibt Rekordzahlen im zweiten Quartal 2022!

Rund 22.240 zurechenbare Unzen Goldäquivalent hat Osisko Gold Royalties (A115K2) in der Zeit von April bis Juni des laufenden Jahres erwirtschaftet. Das ist nicht nur ein phänomenal gutes Ergebnis, sondern markiert zudem einen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte des kanadischen Ausnahmeplayers auf dem Goldmarkt. Denn seit seiner Gründung im Jahre 2014 hat Osisko noch nie so viel Gold produziert.

Keine Überraschung also (dennoch aber eine herausragende Leistung) sind daher auch die Rekordeinnahmen von 51,5 Mio. CAD. Nach Abzug der vorläufigen Umsatzkosten von 3,7 Mio. CAD kann sich Osisko unterm fetten Strich über eine ebenso Rekord-lastige Marge von etwa 47,8 Mio. CAD bzw. von rund 93 % freuen. Diese phänomenalen Zahlen runden den Quartals-Quantensprung von Osisko gebührend ab.

Weiteres riesiges Potenzial in Osiskos Portfolio!

Neben den nüchternen nichtsdestotrotz begeisternden Rekordzahlen konnte Osisko auch in Sachen Portfolio und strategische Beteiligungen volle Erfolge vermelden.

Metals Acquisition: Technische Studie zeigt großes Potenzial der "CSA'-Mine in New South Wales, Australien!

Mit der Veröffentlichung einer technischen Studie für die "CSA'-Mine New South Wales, Australien, die Metals Acquisition von einer Tochtergesellschaft von Glencore plc wahrscheinlich bis Ende des laufenden Jahres erworben haben wird, zeigt sich das große (Explorations-)Potenzial dieser Mine, deren Lebensdauer auf mehr als 15 Jahre taxiert wird. Mit Osiskos 100 %iger Tochter Osisko Bermuda Limited, hat Metals Acquisition auch gleich einen perfekten Partner für ein Silberstream-Abkommen im Wert von satten 90 Mio. USD gefunden. Zu dem Silberstream-Deal kommt eine auf Gegenseitigkeit beruhende Optionsvereinbarung, bei der Osisko Bermuda Metals Acquisition einräumt, durch den Kupferstream-Verkauf bis zu 100 Mio. USD vorab einzunehmen. Mit beiden Deals hätte Metals Acquisition einen soliden Finanzfluss generiert, der dem Unternehmen den Erwerb der Mine quasi aus der Portokasse erlauben würde.

Yamana gibt Gas und Osisko profitiert!

Dass sich die 5 %tige Netto Schmelzabgabe ("Net Smelter Return' / "NSR') an "East Gouldie', "Odyssey South', "East Amphi' und der westlichen Hälfte von "East Malartic' wie auch die 3 %-ige "NSR' auf "Odyssey North' und dem östlichen Teil von "East Malartic' auszahlen (werden), beweisen auch die jüngsten Erfolgsmeldungen, die Yamana Gold für Q2-2022 von seinen kanadischen Projekten vermelden konnte.

So produzierte "Canadian Malartic' zwischen April und Juni sagenhafte 174.372 Unzen Gold, was phänomenal und über dem Produktionsplan ist. Nicht über, dafür aber perfekt im Zeit- und Budgetplan liegen die Genehmigungen und Bauarbeiten am Projekt "Odyssey'. Umso stärker steigt hier die Spannung auf die wahrscheinlich in Q1-2023 startende Produktion. Das übrigens zu Recht, denn mit Blick auf die nächsten zehn Jahre erwartet Yamana, dass seine Explorations- und Erweiterungsbohrungen letztlich zu einer Erzverarbeitung von täglich über 20.000 Tonnen führen wird. Damit schließlich könnte der ursprüngliche Produktionsplan von jährlich 500.000 bis 600.000 Unzen Gold deutlich überstiegen werden.

Agnico Eagles "AK'-Lagerstätte liefert Hochgradiges!

Osiskos 2 %ige "NSR'-Lizenzgebühr an Agnico Eagles "Upper Beaver'-Projekt, erweist sich weiterhin als erstklassiges Investment. Denn die hochgradige "AK'-Lagerstätte, wo das historische Bohrloch KLAKC15-87 sagenhafte 8,8 g/t Au über 14,0 m durchschnitten hat, soll zusammen mit dem "Upper Beaver'-Projekt in die Kirkland Lake Infrastruktur integriert werden. Dann hätte man zumindest in Sachen regionale Infrastruktur alles aus einer Hand. Potenzial gibt es hier ja schließlich genug, wie die jüngsten Explorationsergebnisse bei "Upper Beaver' zeigen. Hier nämlich hat man wahrscheinlich eine neue Mineralisierungszone 500 m südöstlich der mineralisierten Hauptzone aufgetan.

Osisko Development entwickelt sich prächtig!

Mit den Ergebnissen einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung für sein "Cariboo'-Goldprojekt in British Columbia, an dem Osisko Gold eine "NSR'-Lizenzgebühr von 5 % hält, ist das Potenzial der dort geplanten Mine jetzt praktisch schwarz auf weiß sichtbar: Über die anfängliche Lebensdauer von 12 Jahren könnte die Mine fantastische 236.000 Unzen Gold pro Jahr produzieren, bei nachhaltigen Gesamtkosten von nur 962,- USD/Unze.

Doch "Cariboo' steht in Sachen Erfolgsmeldungen nicht allein da, denn mit der Übernahme von Tintic Consolidated Mines LLC sichert sich Osisko Development auch den Zugang zur produzierenden Test-Mine "Trixie' wie ebenso zu "Claims' von mehr als 17.000 Acres (inklusive 14.200 patentierter Acres). Das alles passiert zudem im historischen Bergbaudistrikt Tintic in Zentral-Utah. Nun sind auf den neuen Liegenschaften Arbeiten zur Abgrenzung einer ersten Mineralressourcenschätzung in vollem Gange ebenso wie Studien und Tests durchgeführt werden sollen, um "Trixies' Produktion mithilfe einer Erweiterung der Mineralressource kostengünstig nach oben zu drehen.

Derweil stellt der Stream-Deal zwischen Tintic und OBL sicher, dass die finanziellen Mittel weiter fließen. So sieht der Deal unter anderem vor, dass OBL 2,5% aller auf Tintic produzierten Metalle zu einem Preis von 25 % des jeweiligen Spot-Metallpreises erwerben darf und dafür eine Vorauszahlung von 20 Millionen USD an "Tintic' respektive Osisko Develoment überweist. Ist irgendwann die Marke von 27.150 gelieferten Unzen erreicht, verringert sich die Streamrate auf 2,0 %.

Dass Osisko Development gerade so richtig durchstartet, lässt sich auch an der nächsten Erfolgsmeldung ablesen. Denn die aktualisierte Ressourcenschätzung für das "San Antonio'-Projekt liest sich wie eine Anleitung zum Abheben: "angezeigte'-Ressourcen von hochgradigen 14,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,2 g/t Au (in der Summe 576.000 Unzen). Dazu kommen "abgeleitete'-Ressourcen von 16,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,02 g/t Au (entspricht 544.000 Unzen). Mit dem Abschluss des Baus eines Laugungspads und einer Carbon-In-Column-Anlage können nun 1,1 Mio. Tonnen auf Halde gelagertes Material mit einem Durchschnittsgehalt von 0,57 g/t Au verarbeitet werden. Bereits für den Beginn von Q3-2022 erwartet Osisko die ersten Goldlieferungen von "San Antonio'.

Zu guter Letzt konnte Osisko Development auch das Börsen-Terrain erfolgreich erobern und schloss zwei Privatplatzierungen ab, was 167,7 Millionen USD in die Kassen des Unternehmens spülte. Mit ODV als Symbol für seine Stammaktie, wird es nun an der NYSE gehandelt, während Osisko Gold Royalties (A115K2) und dessen Aktionäre mit 44,1 % am Erfolg des Tochterunternehmens profitieren.

"Island'-Gold Mine - Erweiterungsstudie sieht Verdopplung der Produktion vor!

Von 1.200 auf 2.400 Tonnen pro Tag wird sich den Ergebnissen der "P3+'-Erweiterungsstudie zufolge, die Produktion der "Island Gold'-Mine (hier hält Osisko eine "NSR' von 2,5 %) von Alamos Gold nicht nur deutlich erhöhen, sondern gleich verdoppeln.

Möglich wird diese immense Steigerung durch einen neuen Schacht mit einer Anfangstiefe von 1.373 m, an dem bereits gebaut wird. Ebenso megastark anziehen wird in diesem Zusammenhang auch die durchschnittliche Goldproduktion, die ab 2026 über einen Zeitraum von 13 Jahren bei sensationellen 287.240 Gold-Unzen jährlich liegen wird. Parallel dazu wird Alamos die Exploration des Potenzials von "Island Gold' weiter bzw. vor allem in die Tiefe und entlang des Streichs weiter vorantreiben. Kein Wunder, schließlich verfügt die Liegenschaft über ein beachtliches Mineralinventar von 4,1 Mio. Tonnen("wahrscheinliche'-Reserven) mit einem Gehalt von 10,1 g/t Au und "abgeleitete'-Ressourcen von 8,3 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 11,3 g/t Au.

Victoria Gold mit 1A-Goldproduktion!

32.055 Unzen Gold mit einem herausragenden Erz-Gehalt von durchschnittlich 0,85 g/t Au sind die Erfolgskennzahlen, die Victoria Gold für seine "Eagle'-Goldmine im historisch hochgradigen Yukon Territory im Nordwesten Kanadas für das zweite Quartal 2022 vermeldete.

Trotzdem, dass in Yukon wütende Waldbrände das Hauptstromnetz fünf Tage lang unterbrochen hatten, steht die Prognose von 165.000 bis 190.000 Unzen für das zweite Halbjahr 2022 fest auf Victorias Plan, ebenso wie das übergeordnete Ziel, ab dem Jahr 2023 jährlich sagenhafte 250.000 Unzen Gold zu produzieren.

Sensationelle Goldproduktion der "Seabee'-Mine!

Unfassbare 52.582 Unzen Gold konnte SSR Minings "Seabee'-Mine in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres produzieren. Das war vor allem dank der sensationellen Steigerung des Mühlenbeschickungsgrads um 110 % sowie höhergradigem Erz mit 17,8 g/t Gold möglich. Ebenso erstklassig sind die 102.528 Tonnen abgebautes Material, was ungefähr großartigen 1.150 Tonnen pro Tag entspricht. Mit diesen Rekordzahlen im Rücken etabliert sich "Seabee' am oberen Ende der Produktionsprognose von 115.000 bis 125.000 Tonnen Gold.

Reaktivierte "Renard'-Streamzahlungen an Osisko!

Mit der Reaktivierung des Diamantenstreams "Renard' fließen seit Ende April dieses Jahres wieder regelmäßige Zahlungen in Osiskos Kassen. Mit dem Verkauf von 459.848 Karat zu durchschnittlich 124,- USD pro Karat konnte sich Osisko damit auf insgesamt 2.934 Goldäquivalentunzen freuen.

10 %iger Push der "Ermitaño'-Produktion!

114.190 Tonnen Erz mit 4,98 g/t Au und 45 g/t Ag - diese großartigen Mengen wurden in Q2-2022 von First Majestic Silvers Mine "Ermitaño' an die Aufbereitungsanlage Santa Elena geliefert und dort verarbeitet. Das ist ein sattes Plus von 10% verglichen zum Vorjahr und praktisch der Vorbote für eine weitere Produktionssteigerung bis Jahresende. Denn mit neuen Produktionsstollen will First Majestic auch die Produktionsraten weiter pushen.

"Casino' könnte Western Copper and Gold jährlich rund 950 Mio. CAD einbringen!

Mit den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie für das "Casino'-Projekt im Yukon öffnen sich für Western Copper and Gold nun die imaginären Geldklappen. Laut der Untersuchung kann die Tagebau-Mine in den ersten vier ihrer insgesamt 27 Lebensjahre im Schnitt 951 Mio. CAD pro Jahr an Einnahmen generieren. Nach dieser Zeit sieht die Studie Einnahmen von jährlich 517 Mio. CAD vor. Bei solchen Summen kann man das Glücksspiel zugunsten einer großartigen Goldproduktion gänzlich vernachlässigen.

"Windfall' mit beeindruckenden Bohrergebnissen!

293 g/t Au über 11,0 m, 26,3 g/t Au über 15,8 m und 243 g/t Au über 2,8 m - das ist das beeindruckende "Best-of' der Bohrergebnisse, die Osisko Mining im Laufe des zweiten Quartals von seinem "Windfall'-Projekt in Québec, veröffentlicht hat. Neben diesen großartigen Gehalten sind diese hochgradigen Abschnitte auch ein wichtiger Beitrag zur Verfeinerung der Kontinuität der bekannten Mineralisierung. Umso überzeugender wird daher wahrscheinlich die für das vierte Quartal 2022 geplante aktualisierte Mineralressourcenschätzung ausfallen, die als Basis für die geplante Windfall-Machbarkeitsstudie dienen wird, die bis Ende 2022 erwartet wird.

Lithium-Pegmatit-Entdeckung auf "Corvette' auf 1,4 km Streichlänge!

Am prosperierenden Lithium-Projekt "Corvette' von Patriot Battery Metals hält Osisko Gold Royalties (A115K2) eine "NSR'-Gebühr von 2 % bzw. 3,5 % auf Gold. Umso mehr wird es das Unternehmen gefreut haben zu hören, dass auf dem Grundstück breite Zonen mit Lithiumpegmatit auf einer Streichlänge von 1,4 km identifiziert werden konnten. Herausragende Ergebnisse von 1,25 % Li2O und 194 ppm Ta2O5 über 58 m und 1,25 % Li2O und 117 ppm Ta2O5 über 155 m unterstreichen "Corvettes' großes Potenzial eindeutig. Weiter wertsteigernd wirkt, dass die Mineralisierung nur 15 km von allen Straßen und Stromleitungen entfernt liegt und damit ihre Zutage-Förderung perfekt in eine moderne Infrastruktur eingebunden ist.

Fazit: Rekorde allenthalben!

Auch für Sandeep Singh, Präsident und CEO von Osisko Gold Royalties (A115K2), sind die phänomenalen Ergebnisse aus dem letzten Quartal Bestätigung vergangener, erfolgreicher Arbeit und zugleich Vorboten für weitere Erfolge. An das Brechen der Vielzahl von Rekorden im zweiten Quartal 2022 soll nahtlos an das zweite Halbjahr angeknüpft werden. Dank steigender Produktionen, Effizienz in Sachen Produktionskosten und erstklassige Explorationsarbeiten befindet sich Osisko Gold Royalties (A115K2) auf einem definierten Erfolgsweg eines inflationsgeschützten Geschäftsmodells!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments

Ihr JS Research-Team

Bildquellen, sofern nicht anders angegeben, sind die jeweiligen Unternehmen!

