Der E-Auto-Pionier Tesla hat kürzlich einen Großteil seiner Bitcoin-Bestände verkauft. Das geht aus dem Quartalsbericht hervor, den das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss vorgelegt hat. Für die jüngste Erholungsrally am Kryptomarkt bedeutet das einen ersten Härtetest."Zum Ende des zweiten Quartals haben wir rund 75 Prozent unser Bitcoin-Käufe in Fiatwährungen umgewandelt", heißt es im Q2-Update des Autobauers. Durch die Krypto-Verkäufe sei die Cash-Position in der Bilanz im abgelaufenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...