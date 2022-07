Der amerikanische Finanzkonzern Glacier Bancorp Inc. (ISIN: US37637Q1058, NASDAQ: GBCI) zahlt am heutigen Donnerstag eine vierteljährliche Dividende von 33 US-Cents je Aktie an die Aktionäre aus. Record date war der 12. Juli 2022. Dies ist die 149. Quartalsdividende in Folge. Bisher wurde die Dividende 49 Mal angehoben. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,32 US-Dollar an regulärer Dividende ausgeschüttet. Die derzeitige ...

