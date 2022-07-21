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PR Newswire
21.07.2022 | 08:04
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, July 20

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Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF5.877500 USDIE00BJXRZJ4020 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF3.497500 USDIE00BJXRZ273
20 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.459400 USDIE00BLRPQH31
20 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.927200 USDIE00BLRPQJ54

20 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF4.046500 USDIE00BLRPRR04

20 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		3.253500 USDIE00BLRPRQ96

20 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF4.314000 USDIE000HJV1VH3

20 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF4.152600 USDIE000QRNAC66

20 JULY 2022
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© 2022 PR Newswire
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