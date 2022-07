Im laufenden Jahr steht ein Kursverlust von rund 60 Prozent zu Buche, das Tief lag am 05. Juli bei 29,44 Euro. Nach diesem Tief zog die Eckert&Ziegler-Aktie ISIN: DE0005659700 stark an und kletterte bis Mittwoch auf ein Hoch bei 39,08 Euro. Mit dem Anstieg über die 38-Tage-Linie wurde der kurzfristige Aufwärtstrend bestätigt und schafft die Aktie auch die nächste Hürde könnten demnächst weitere Kursgewinne winken. Alles in allem sehen wir beim Strahlen- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...