LIVE NETWORKING STATT REMOTE Nach einer langen Auszeit ist es in wenigen Monaten endlich wieder so weit: Am 13. September lädt Deutschlands größter Maklerpool Fonds Finanz die gesamte Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche zur Hauptstadtmesse wieder live in das Estrel Hotel Berlin ein. Alles, was in den letzten beiden Jahren wegen der Pandemie nicht möglich war, wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...