Nachdem sich die zuvor über Monate hinweg gebeutelten Chemieaktien wie BASF oder Covestro bereits in den vergangenen Handelstagen wieder Boden gut gemacht hatten, könnte sich diese Entwicklung heute weiter fortsetzen. Denn die Nachrichten zu Nord Stream 1 sollten - zumindest vorerst - für etwas Entspannung sorgen.Vorläufigen Zahlen der Betreibergesellschaft zufolge sind für Donnerstag in etwa so große Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 angekündigt wie vor deren Wartung. Etwas weniger ...

