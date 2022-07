Zinsstundung - die Ekosem-Agrar AG hat in Abstimmung mit der e. Anleihe GmbH, dem gemeinsamer Vertreter der Ekosem-Agrar Anleihegläubiger, sowie dem Gläubigerbeirat beschlossen, die Zahlung der am 1. August 2022 fälligen Zinsansprüche für die Ekosem-Agrar-Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YNR08) um ein Jahr zu stunden. Möglich macht das eine im Rahmen der Anleihegläubigerversammlung am 31. Mai 2022 beschlossene Klausel. Die Stundung der Zinsen in Höhe von 2,50% sei laut Ekosem-Agrar erforderlich, um in dem aktuell schwierigen Umfeld die weitere Entwicklung des Unternehmens nicht zu gefährden. Die Auszahlung der um ein Jahr gestundeten Zinsen der Anleihe 2019/24 in Höhe von 2,50% soll dann analog ...

