WIESBADEN (ots) -* Erdgas war im Jahr 2020 mit einem Anteil von 31,2 % wichtigster Energieträger in der Industrie* Private Haushalte deckten 2019 mit 41,2 % den größten Teil ihres Bedarfs an Wohnenergie durch Erdgas* 13 % des in Deutschland erzeugten und in das Stromnetz eingespeisten Stroms stammte im 1. Quartal 2022 aus Erdgas* 2021 wurden 95 % des Erdgases in Deutschland importiertSeit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine steht die Gasversorgung in Deutschland im Fokus der Aufmerksamkeit. Dies gilt umso mehr, als seit dem 11. Juli nahezu kein Erdgas mehr über die Pipeline Nord Stream 1 aus der Russischen Föderation nach Deutschland gelangt. Die Wartungsarbeiten der Pipeline sollen heute abgeschlossen sein. Das Statistische Bundesamt (Destatis) gibt vor diesem Hintergrund einen Überblick über Daten und Fakten zu Gasversorgung und -verbrauch in Deutschland.Erdgas für viele Industriezweige wichtigIn der Industrie in Deutschland spielen fossile Energieträger nach wie vor eine bedeutende Rolle. Erdgas war im Jahr 2020 der wichtigste Energieträger mit einem Anteil von 31,2 % am Gesamtverbrauch in der Industrie, gefolgt von Strom (21 %), Mineralölen und Mineralölprodukten (16 %) sowie Kohle (16 %).Den höchsten Anteil am gesamten Erdgasverbrauch in der Industrie hatte mit einem Anteil von 36,9 % die Chemische Industrie. Erdgas wird hier nicht nur energetisch eingesetzt, sondern dient zu mehr als einem Drittel als Ausgangsstoff für die Herstellung von chemischen Produkten wie etwa Düngemitteln. Auf Platz zwei der Industriezweige mit dem höchsten Erdgasverbrauch lagen 2020 die Nahrungs- und Futtermittelhersteller mit einem Anteil von 10,8 % am gesamten Erdgasverbrauch in der Industrie. Dort wird Erdgas als Energieträger beispielsweise für die Milchverarbeitung benötigt. Weitere 10,3 % des Erdgasverbrauchs entfallen auf Metallerzeugung und -bearbeitung. Darunter fällt beispielsweise die Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen. Den vierten Platz (9,0 %) belegte der Wirtschaftszweig Herstellung von Glaswaren und Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden, worunter auch die Herstellung von Zement, Kalk und gebranntem Gips fällt.41 % des Energiebedarfs privater Haushalte aus Erdgas gedecktAuch für die privaten Haushalte ist Erdgas nach wie vor der mit Abstand wichtigste Energieträger. Im Jahr 2019 lag der durchschnittliche Jahresverbrauch von Wohnenergie - also für Heizen, Warmwasserbereitung, Kochen, den Betrieb von Elektrogeräten etc. - bei gut 8 800 Kilowattstunden pro Person. 41,2 % dieses Energiebedarfs wurden durch Erdgas gedeckt.In Neubauten kamen Gasheizungen zuletzt immer seltener zum Einsatz. So wird bei den im Jahr 2021 fertiggestellten Wohngebäuden Gas nur in 34,3 % der Fälle als primäre Heizung genutzt - 2020 lag der Anteil noch bei knapp 39 %, 2019 bei knapp 42 %.Stromerzeugung im 1. Quartal 2022: Strom stammte zu 13 % aus ErdgasFür die Stromerzeugung ist Erdgas nach wie vor bedeutsam, wenn dessen Anteil auch zurückgeht. Im 1. Quartal 2022 waren 13,0 % des in Deutschland erzeugten und in das Stromnetz eingespeisten Stroms aus Erdgas erzeugt worden. Das waren 18,7 Milliarden Kilowattstunden. Im 1. Quartal 2021 hatte der Anteil bei 16,2 % (22,5 Milliarden Kilowattstunden) gelegen. Insgesamt wurde im 1. Quartal 2022 in Deutschland 3,7 % mehr Strom ins Netz eingespeist als im 1. Quartal 2021. Besonders die Stromerzeugung aus Kohle hat zugenommen.95 % des in Deutschland eingespeisten Erdgases wurden importiertDer größte Teil des in Deutschland eingespeisten Erdgases stammt aus dem Ausland. Im Jahr 2021 entsprachen die Nettoimporte von Erdgas einer Energieleistung von 904,5 Milliarden Kilowattstunden. Dem standen 47,8 Milliarden Kilowattstunden Erdgas aus inländischer Förderung, zum Beispiel in Niedersachsen, gegenüber. Um Preis- und Mengenschwankungen abzufedern, wird ein Teil des Erdgases zwischengespeichert. In der wärmeren Jahreszeit wird Gas in die Speicher eingespeist, während der Heizperiode ausgespeist. Aktuell sind die Gasspeicher zu knapp zwei Dritteln gefüllt, das entspricht in etwa dem durchschnittlichen Füllstand der Jahre 2015 bis 2020. 2021 war bereits ein Jahr mit einem vergleichsweise niedrigen Gasfüllstand in Deutschland gewesen.Gaszuflüsse aus RusslandBisher war die Russische Föderation wichtiges Herkunftsland für Erdgas. Im Mai wurden von dort Erdgas und Erdöl im Wert von 1,9 Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Bedeutendste Route für Gas aus Russland ist die Pipeline Nord Stream 1, die seit dem 11. Juli gewartet wird. Seither sind die Gasflüsse aus Russland nach Deutschland praktisch eingestellt worden. Die Wartungsarbeiten an der Pipeline sollen am 21. Juli abgeschlossen sein.Preise für Erdgas auf allen Stufen gestiegenDie angespannte Versorgungslage mit Erdgas und die Unsicherheit auf den Energiemärkten haben zu hohen Energiepreissteigerungen auf allen Wirtschaftsstufen beigetragen. Importiertes Erdgas war im Mai 2022 um 235,6 % teurer als ein Jahr zuvor. Im Juni 2022 kostete Erdgas für die Industrie 182,6 % mehr als im Juni 2021.Auf der Stufe des privaten Verbrauchs sind die hohen Preissteigerungen für Erdgas noch nicht in vollem Umfang angekommen: Der Verbraucherpreis für Erdgas lag im Juni 2022 um 60,7 % über dem des Vorjahresmonats.Jeder zehnte Energieversorgungs-Betrieb ist in Gasversorgung aktivDie Bundesregierung will angeschlagene Energieversorger stützen. Im Mai 2022 gab es in diesem Bereich 2 365 Betriebe in Deutschland, gut jeder zehnte (259) war in der Gasversorgung aktiv.In der Energieversorgung arbeiteten im Mai 2022 insgesamt knapp 260 000 Menschen, 15 700 von ihnen im Bereich Gasversorgung.Weitere Informationen:Detaillierte Daten und lange Zeitreihen zur Energieart und Energieverwendung in neuen Gebäuden können über die Tabelle 31121-0004 in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden. Weitere Informationen:Detaillierte Daten und lange Zeitreihen zur Energieart und Energieverwendung in neuen Gebäuden können über die Tabelle 31121-0004 in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden. Weitere Ergebnisse der Baustatistiken bietet auch die Themenseite "Bauen" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.Lange Zeitreihen zum Energieverbrauch in der Industrie können über die Tabellen Energieverwendung der Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe (43531) in der Datenbank GENESIS-Online und in der Regionaldatenbank Deutschland abgerufen werden.Weitere Daten und lange Zeitreihen zur Monatserhebung über die Stromein- und -ausspeisung bei Netzbetreibern können in der Datenbank GENESIS-Online über die Tabelle Stromeinspeisende Anlagen (43312-0001) abgerufen werden.Weitere Daten und lange Zeitreihen zur Monatserhebung über die Gasversorgung können in der Datenbank GENESIS-Online über die Tabelle Stromeinspeisende Anlagen (43321-0001) abgerufen werden.