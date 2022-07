Thomas Schinecker, bisheriger Leiter der Division Diagnostika, soll im März 2023 als CEO auf Severin Schwan folgen, der das Präsidium des Verwaltungsrats übernimmt.Basel - Beim Pharmakonzern Roche rücken die Halbjahreszahlen am Donnerstag erst einmal in den Hintergrund. Grund sind tiefgreifende Veränderungen in der Führungsetage. So steht Verwaltungsratspräsident Christoph Franz an der Generalversammlung im März 2023 für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Als sein Nachfolger soll der gegenwärtige CEO Severin Schwan vorgeschlagen werden.

