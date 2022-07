The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.07.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.07.2022ISIN NameXS1173867323 GOLDM.S.GRP 15/22 FLR MTNUS6708515001 OI S.A. SP. ADR 5FR0013272457 C.F.FINANC.LOC. 17/22 FLRXS1555809927 SIAM COML BK KY 17/22US013051DZ72 ALBERTA 17/22CH0310175549 MONDELEZ INTL 16-22CH0370943570 HELVETIA ENVIRON. 17-22XS1649885974 CHONG HING BK 17/27 FLRDE000HLB5D63 LB.HESS.THR.CARRARA07J/17DE000HLB2LX0 LB.HESS.-THR. E0417B/089DE000NLB2500 NORDLB IS. 18/22XS0528414294 TEMASEK FIN.(I) 10/22 MTNXS0809571739 TRANSN. SOC 12/22MTN REGSXS1173845436 GOLDM.S.GRP 15/22 MTNDE000A31C255 SFC ENERGY AG BZRDE000A31C3G1 NORDEX SE BZR