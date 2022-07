The following instruments on XETRA do have their first trading 21.07.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.07.2022Aktien1 JP3386490001 ZIGExN Co. Ltd.2 CA0079755017 AEterna Zentaris Inc.3 CA98422W2022 Xigem Technologies Corp.Anleihen/ETF1 DE000A30WFU3 Deutsche Pfandbriefbank AG2 DE000LB2BU50 Landesbank Baden-Württemberg3 DE000LB2BU92 Landesbank Baden-Württemberg4 DE000LB2BU84 Landesbank Baden-Württemberg5 DE000AAR0355 Aareal Bank AG6 US053332BB79 AutoZone Inc.7 USG91139AK43 TSMC Global Ltd.8 USG91139AL26 TSMC Global Ltd.9 US46647PDG81 JPMorgan Chase & Co.10 US46647PDH64 JPMorgan Chase & Co.11 DE000HLB76P3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HLB42J8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 US95000U3A91 Wells Fargo & Co.14 US95000U3B74 Wells Fargo & Co.15 IE000N42HDP2 Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF16 IE000XIBT2R7 Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF