NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan geht bei FMC

besonders skeptisch in die Quartalszahlen am 2. August. Analyst David Adlington setzte die Papiere des Dialysespezialisten daher in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf "Negative Catalyst Watch". Die grundsätzliche Einstufung wurde mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Underweight" belassen. Der Gegenwind auf die Umsätze und auch auf der Kostenseite lasse nicht nach, so Adlington. Mit seiner gesenkten Prognose für den bereinigten Jahresüberschuss liegt er nun um 7 Prozent unter dem Marktkonsens./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2022 / 20:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2022 / 00:15 / BST



ISIN: DE0005785802

