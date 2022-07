Der Donnerstag verspricht, ereignisreich zu werden. An den Finanzmärkten steht die Geldpolitik der EZB im Mittelpunkt.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag vor mit Spannung erwarteten Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) zum Dollar über der Marke von 1,02 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0221 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Im Vergleich zum Franken legte der Euro vor dem Zinsentscheid ebenfalls etwas zu. Das EUR/CHF-Währungspaar notierte bei 0,9912 nach 0...

