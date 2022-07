An den Flughäfen tobt ohnehin schon das Chaos. Nun könnte es mitten in der Hauptreisezeit bei der Lufthansa auch noch zu Streiks kommen. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) will laut dpa-Bericht unter den rund 5.000 Lufthansa-Piloten eine Urabstimmung starten. Bei einer Zustimmung wären sogar unbefristete Streiks möglich.Ein Lufthansa-Sprecher erklärte, dass man weiterhin eine Lösung am Verhandlungstisch anstrebe. An dem verabredeten Verhandlungsplan halte man fest. "Wir wollen gemeinsam zukunftsfähige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...