Hamburg (ots) -Auch mit 75 Jahren sprüht Schauspielstar Sky du Mont vor Lebensfreude, und trotzdem sorgt er mit Bedacht vor. "Ich habe mir ein Grab gekauft", sagt er im Interview mit GALA (Heft 30/2022, ab heute im Handel). "Meine Mutter starb vor knapp zwei Jahren und hinterließ ein ziemliches Chaos. Wir mussten ein Grab finden, einen Sarg aussuchen und dazu tausend Entscheidungen treffen. Ich habe mir gedacht, dass ich das meinen Kindern ersparen will." Mit seiner Ex Mirja du Mont, 46, hat er eine Tochter und einen Sohn. Auch über seinen aktuellen Beziehungsstatus spricht Sky du Mont im GALA-Interview. "Ich bin in einer neuen Beziehung, aber ,England' war es nie und ist es auch jetzt nicht. Ich bin sehr, sehr glücklich im Augenblick." Zuletzt wurde ihm eine Beziehung mit einer britischen Autorin nachgesagt. An eine weitere Ehe - es wäre die fünfte - denkt Sky du Mont jedoch nicht: "Die Zeiten haben sich geändert, man kann heute auch ohne Trauschein zusammen sein."