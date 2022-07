Das Center of Automotive Management hat in einer aktuellen Studie die Elektroauto-Neuzulassungen im ersten Halbjahr 2022 ausgewertet. Die E-Märkte in Europa und China sind demnach entgegen dem allgemein rückläufigen Marktrend gewachsen. Besonders bei den chinesischen Herstellern gab es viel Bewegung. Zunächst aber zu den Märkten, bevor es um die Hersteller geht: Laut dem Bericht "Markt- und Absatztrends ...

Den vollständigen Artikel lesen ...